علي الطيب بوجهين في رمضان 2023.. «عملة نادرة» و«تحت الوصايا»

يعيش الفنان علي الطيب حالة من النشاط الفنى خلال الفترة الحالية، حيث إنه يستعد للمشاركة فى السباق الرمضاني لعام 2023 بعملين مختلفين يقدم من خلالهما شخصيات مختلفة .

ويشارك الفنان علي الطيب فى السباق الرمضاني لمسلسل عملة نادرة والذي يشارك من خلاله مع عدد من الفنانين منهم نيللي كريم وجومانا مراد ومريم الخشت وكمال أبو ريا وجمال سليمان وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد العدل.

علي الطيب يشارك في مسلسلين خلال رمضان 2023

ويقدم الفنان علي الطيب خلال أحداث مسلسل «عملة نادرة» شخصية صعيدية حيث إن أحداث المسلسل تدور فى الصعيد وستكون شخصية مختلفة وجديدة عليه يقدمها للمرة الأولى.

كما يشارك الفنان على الطيب فى السباق الرمضاني بعمل آخر وهو مسلسل «تحت الوصايا» الذي يشارك من خلاله مع عدد من الفنانين منهم منى زكي ودياب ونسرين أمين ورشدي الشامي ومحمد عبدالعظيم وعدد آخر من الفنانين، ويخوض الطيب من خلال مسلسل تحت الوصايا تجربة الـ 15 حلقة.