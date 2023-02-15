خريطة قطع الكهرباء بالمحافظات اليوم للصيانة.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركات الكهرباء فى 7 محافظات مصرية فصل التيار الكهربائى اليوم الأربعاء للصيانة فى عدة قرى ومدن، حيث أفادت شركه جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بفصل التيار الكهربائى بداية من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا،عن محطة محولات بيلا فرع كهرباء بشبيش قطاع كهرباء شرق الغربية وحددت أماكن قطع الكهرباء عن قرى بشبيش ودمرو ودخميس والعتامنة وعملية المياه والأنشا والشهيدى ومدينة صالحجر بقطاع كهرباء غرب الغربية ،عن قرية صالحجر وجناح وكفر الدوار والقرى التابعة.

أماكن قطع الكهرباء اليوم

كما تنقطع الكهرباء بمحافظة المنوفية عن مدينة الشهداء بقرى السوالمية وكفر الشبع وبنك مصر وسرسموس وكفر عشما وطنوب والبقلي وشبراباص وبشتامى وشمياطس والساحل وكشميش وعمروس والساحة ومدينة شبين عن استراحة المحافظ والجامعة ومساكن المصانع وسنجرر وشبرا بلولة وبتبس وميت موسى والسكرية وسماليج والسكة الحديد ومساكن الأوقاف وطنبدى وبخانى وكفر الشيخ خليل ومحطة الصرف وميت خاقان والماى .

وصرحت شركة كهرباء شمال الدلتا بفصل التيار الكهربائى اليوم عن: شمال الدقهلية: قطع الكهرباء اليوم عن مدن بلقاس والمنزلة ودكرنس وبنى عبيد وذلك بقرى الترزى والمحفوظة والكوبرى ومنشأة أبو الفتوح والدوير ومراح الصدر ومصر الجديدة وأبو الأخضر وعزب الصياد والساقية والفقي وميت ظريف وعزب النهضة والعبيد والعشرين وشجرة يوسف وميت طريف والجندى.

جنوب الدقهلية: فصل التيار الكهربائى بمدن المنصورة وكوم النور والسنبلاوين وطلخا وذلك بقرى طناح ولص سنتماى ولص بشالوش وعزبة غراب وميت غارب ودميرة.

دمياط: فصل التيار الكهربائى عن مدن كفر سعد وفارسكور والشعراء وكفر البطيخ وذلك بقرى أم الرزق والحوارلى وميت الشيوخ والعبدية والعدالية.

أماكن قطع التيار الكهربائى

كفر الشيخ: قطع الكهرباء عن مدن قلين وجنوب دسوق وسيدى سالم وبيلا وفوة وذلك بقرى المنشية الكبرى والحيطة وبطاخ والبحيرى لاصيقر البرية والجرايدة والسالمية وجندي.

وحددت الشركة مواعيد قطع التيار الكهربائى من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

مواعيد قطع الكهرباء

وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بقطع الكهرباء اليوم عن نجع على عيد ونجع الجمل والقاوية وبنجامن الساعة 10 صباحا للساعة 2 ظهرا.

صرحت شركة قطاع الكهرباء ببنى سويف بفصل التيار الكهربائي عن عدة أحياء بمدينة بني سويف، اعتبارا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، للصيانة الدورية بالمغذيات التي تخدم تلك المناطق.

وحددت الشركة أماكن فصل التيار الكهربائى اليوم عن برج التطبيقيين والمنطقة المجاورة، وشارع العمدة، ومستشفى سانت تريزا، ومحكمة الاستئناف، والطب البيطري.