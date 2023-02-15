3 فئات إجازة اليوم في الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية

تنتظر الإسكندرية اليوم الأربعاء، يوما عصيبا من حيث التقلبات الجوية بسبب منخفض البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي تبعه إعلان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة اليوم، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، حرصا على سلامة المواطنين نظراً لتعرض المدينة لأمطار غزيرة بنسبة 60% ونسبة برودة شديدة.

قرار المحافظ لم يقتصر على إجازة الطلاب فقط ضمن تعطيل الدراسة، بل يستفاد منه 3 فئات من العاملين في القطاع العام، تضمنهم قرار المحافظ الذي يسري عليهم اليوم، وهو ما ترصده «الوطن» بحسب البيان الرسمي، في السطور التالية.

3 فئات تحصل على إجازة اليوم في الإسكندرية

- المعلمون في المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق محافظة الإسكندرية.

- العاملون المعينون ضمن نسبة 5% في المصالح الحكومية بمحافظة الإسكندرية.

- الموظفة في القطاع الحكومي بمحافظة الإسكندرية والتي ترعى طفلاً يقل عمره عن 12 سنة.

فئات لا تحصل على إجازات اليوم

- قيادات مديرية تعليم الإسكندرية.

- أطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

- قطاع الصرف الصحي في الإسكندرية.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وتشهد حالة الطقس في الإسكندرية اليوم، استمرار الموجة الباردة التي تستمر يومي الأربعاء الخميس بسقوط أمطار بنسبة 60% مع انخفاض درجات الحرارة وشدة الرياح، وبعد ذلك يكون المواطنون على موعد مع تحسن الأحوال الجوية بالتحديد من يوم الجمعة المقبلة، وما يعقبه من أيام متتالية مطلع الأسبوع المقبل.