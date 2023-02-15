انخفاض جديد في درجات الحرارة اليوم.. الأمطار مستمرة على القاهرة

استمرار تعمق المنخفض الجوي البارد القادم في طبقات الجو العليا، ما يعمل على انخفاض جديد في درجات الحرارة في حالة الطقس اليوم، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة المصحوبة بالأمطار متفاوتة الشدة على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية فى بيان صادر عنها، إلى استمرار فرص سقوط الأمطار مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث ستكون غزيرة على الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، وخليج السويس ومدن القناة، على فترات متقطعة من اليوم، ومع تقدم الساعات تزداد فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى بين متوسطة وخفيفة، وجنوب الوجه البحري، وذلك بنسب بين 30-40 %.

نشاط رياح

وأكدت الأرصاد الجوية، وجود نشاط للرياح الشمالية الشرقية والغربية أحيانا، على مناطق من متفرقة من السواحل الشمالية الغربية ومحافظة جنوب سيناء وصولا إلى جنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة في جميع المحافظات اليوم، جاءت كالتالي:

- القاهرة 17 -09

- العاصمة الإدارية 17 - 09

- أكتوبر 17 - 09

- بنها 17 - 10

- دمنهور 16 - 10

- وادي النطرون 17 - 09

- كفر الشيخ 16 - 10

- المنصورة 17 - 10

- الزقازيق 17 - 10

- شبين الكوم 17 - 09

- طنطا 17 - 09

- دمياط 16 - 10

- بورسعيد 17 - 11

- الإسماعيلية 18 - 07

- السويس 17 - 09

- شلاتين 16 - 09

- العريش 16 - 10

- رفح 17 - 08

- رأس سدر 16 - 09

- نخل 16 - 02

- كاترين 11 - سالب واحد

- الطور 12 - 09

- طابا 15 - 10

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 16 - 10

- العلمين الجديدة 16 - 10

- مطروح 15 - 08

- السلوم 14 - 07

- سيوة 17 - 05

- رأس غارب 20 - 11

- الغردقة 24 - 12

- سفاجا 24 - 12

- مرسى علم 25 - 14

- شلاتين 24 - 15

- حلايب 22 - 14

- أبو رماد 23 - 14

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 17 - 09

- بني سويف 17 - 06

- المنيا 17 - 07

- أسيوط 18 - 05

- سوهاج 19 - 07

- قنا 22 - 08

- الأقصر 23 - 09

- أسوان 24 - 09

- الوادي الجديد 20 - 10