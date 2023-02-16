النطق بالحكم على 4 متهمين في «أحداث مجلس الوزراء».. بعد قليل

تنطق الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد قليل، بالحكم على 4 متهمين في جلسة إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء».

تأجيل الحكم على المتهمين

وأجلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد، الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم الخميس، 16 يناير للنطق بالحكم.

إضرام النيران أهم الاتهامات

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت أحكامًا غيابية على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء»، في وقت سابق، وذلك لاتهامهم بإحداث الشغب والعنف في محيط مجالس الشعب والشوري والوزراء، والمجمع العلمي، وإضرام النيران فيهم.

المتهمين بينهم 24 حدثا

وتم إحالة 269 متهمًا للجنايات وكان من بينهم 24 حدثًا إلى محكمة الطفل، من قبل النيابة العامة بعد انتهاء التحقيقات معهم، وذلك لضلوعهم في الأحداث التي كانت في محيط مجلس الوزراء، ونتج عنها وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف التي حدثت.

ووجهت النيابة العامة، بعد انتهاء التحقيقات مع المتهمين، تهمة الحرق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، وتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، كما ارتكب المتهمون جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية.