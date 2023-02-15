استمرار سقوط أمطار بالإسكندرية.. و«الصرف»: لم تؤثر على الحركة المرورية

شهدت محافظة الإسكندرية من الأمس حتى صباح اليوم، أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة وصلت إلى رعدية في بعض الأحيان على معظم مناطق المحافظة، وسط تعطيل الدراسة اليوم، وتحذيرات للمواطنين بعدم النزول من المنزل إلا للضرورة القصوى.

الوضع المروري بعد أمطار الإسكندرية اليوم

وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية، إنّ مياه الأمطار تفاوتت كثافتها من متوسطة إلى غزيرة بمختلف مناطق المحافظة منذ مساء أمس حتى صباح اليوم، وعلى الرغم من أمطار الإسكندرية الغزيرة والمستمرة، إلا أنها لم تتسبب تجمعات المياه في أي إعاقة مرورية.

وأشار «نافع» في بيان اليوم، إلى أنه تم رفع حالة الاستعداد وانتشار 152 سيارة ومعدة بمختلف مناطق المحافظة منذ 30 يناير، للتعامل مع المنخفض الجوي الحاد الذي تمر به محافظة الإسكندرية طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية وحتى استقرار الحالة، ومتوقع اليوم طبقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، هطول أمطار متوسطة قد تغزر أحيانًا على فترات متقطعة على مناطق شمال وغرب الإسكندرية.

نشر معدات الصرف الصحي للتعامل مع أمطار الإسكندرية

‏وطمئن المواطنين على استمرار تمركز سيارات ومعدات الشركة في جميع أنحاء المحافظة، للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها، واستمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبء عن الشنايش والمحطات في أثناء الأمطار.

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في وقت سابق، تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، ومنح العاملين المعنيين ضمن نسبة 5 % وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عامًا، إجازة استثنائية اليوم.