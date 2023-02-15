الجامعات: ختام أعمال امتحانات طلاب التعليم المدمج غدا

تختتم الجامعات الحكومية غدًا الخميس، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 لطلاب نظام التعليم المدمج وذلك وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرّها الأعلى للجامعات الحكومية لها، مع بدء أعمال التسجيل للترم الثاني 2023، مباشرة عقب إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول خلال 10 أيام من انتهاء الامتحانات، إذ أكّد عدد من رؤساء الجامعات أنَّه لم يتمَّ رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن وان غالبية الامتحانات موضوعية بنظام «البابل شيت».

انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 لطلاب التعليم المدمج

وأكّد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، وعضو المجلس الأعلى لـ الجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 لطلاب التعليم المدمج، موضحًا أنَّ غدا الخميس آخر أيامها، لافتًا إلى أنَّه جرى التشديد على ضرورة الإسراع من تصحيح أوراق الإجابات والكشف عن نتائج امتحانات التيرم الأول في أسرع وقت، وفتح باب التسجيل المبكر لمقررات الفصل الدراسي الثاني 2023.

ومن جهته، أكّد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، انتهاء امتحانات التيرم الأول 2023 لطلاب كليات التعليم المدمج، لافتًا إلى أنَّه سيتمّ البدء في إعلان نتائجها خلال أيام من انتهائها، موضحًا أنَّ غالبية امتحانات طلاب التعليم المدمج بنظام البابل شيت.