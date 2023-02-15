«مصر للمعلوماتية»: شهادة مزدوجة للخريجين بالاتفاق مع 3 جامعات دولية

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية، موافقة واعتماد مجلس الجامعات الأهلية برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الاتفاقيات الثلاث التي أبرمتها مع جامعة Ottawa بكندا، وجامعة «ميناسوتا توين سيتيز»، الأمريكية، وجامعة «بوردو ويست لافاييت»، الأمريكية ليحصل بموجبها الطلاب على بكالوريوس مزدوج منها ومن الجامعة الأجنبية الشريكة.

خريج دولي مؤهل للعمل في كبرى المؤسسات العالمية

وأكدت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن الاتفاقيات الثلاث تأتي في إطار الالتزام بتوجه الدولة لعقد توأمة وشراكات مع الجامعات العالمية الكبرى، إضافة للجهود المتواصلة للدولة ممثلة في وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، لمد جسور التعاون والتواصل مع أبرز المؤسسات الأكاديمية المرموقة والعريقة، ليصبح بذلك طلابنا لدى كل منهم شهادة مصرية وأخرى دولية من كبرى الجامعات العالمية المرموقة، ما يجعله خريجا دوليا مؤهلا للعمل في كبرى المؤسسات العالمية.

تمكين الطلبة من تحقيق أقصى فائدة في مسيرتهم التعليمية

وأوضحت الدكتورة ريم بهجت، أن هذه الاتفاقيات بموجبها سوف يحصل أبناؤنا من طلاب كليات «الهندسة، علوم الحاسب والمعلومات، وتكنولوجيا الأعمال»، ممن تنطبق عليهم الشروط، على بكالوريوس مزدوج في بعض التخصصات والبرامج التي نقدمها لطلابنا في الكليات الثلاث، فضلاً عن تعزيز الجهود والعمل المشترك بين جامعة مصر للمعلوماتية والجامعات الأجنبية الشريكة وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة القائمة على تبادل المعرفة والخبرات مع تنظيم الندوات والمؤتمرات المشتركة ونشر الأبحاث، بهدف تمكين الطلبة من تحقيق أقصى فائدة في مسيرتهم التعليمية، وإعدادهم بالشكل الأمثل، وبما يناسب احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

منح الطلاب درجات علمية مزدوجة

وقال الدكتور أحمد حسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب: «نجحت جامعة مصر للمعلوماتية خلال الفترة الماضية بعقد اتفاقيات وشراكات مع جامعات دولية مرموقة ذات تصنيف عالمي عال، وهو ما يجعلنا نمنح الطلاب درجات علمية مزدوجة، حيث يحصل الناجحون على درجة علمية من جامعة مصر للمعلوماتية والجامعة الأجنبية الشريكة، بحيث يقضي المرشحون الناجحون عامهم الأخير في الحرم الجامعي للشريك بالخارج، مع بعض المقررات المدمجة التي تقدمها الجامعة الشريكة خلال السنوات الأولى من دراستهم في مقر جامعة مصر للمعلوماتية».

وأضاف حسن: «تم توقيع اتفاقية مع جامعة ميناسوتا توين سيتيز الأمريكية، والتي تحتل المرتبة الأربع والثلاثون في علوم الحاسب طبقا لتصنيف U.S. News لعام 2023، كما تم الاتفاق على منح درجة بكالوريوس مزدوج من جامعة مصر للمعلوماتية وجامعة بوردو ويست لافاييت الأمريكية والتي تحتل المرتبة الرابعة في الهندسة طبقا لتصنيف U.S. News لعام 2023 وذلك في برنامج هندسة الحاسب الآلي، وكذلك الهندسة الكهربائية، بالإضافة لمنح درجة الماجستير المهني في أمن المعلومات من قسم علوم الحاسب بـ Purdue University West Lafayette، كما تم الاتفاق أيضاً على منح درجة بكالوريوس مزدوج من جامعة مصر للمعلوماتية وكلية Telfer للإدارة بجامعة أوتاوا - University of Ottawa والمصنفة ضمن أفضل 1% من كليات إدارة الأعمال في العالم لحصولها على التاج الثلاثي للاعتماد».

برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد أول جامعة متخصصة بالشرق الأوسط وأفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات التابعة لها، أسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي «علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم»، وتقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الالكترونيات والاتصالات، وتحليل الأعمال، والتسويق الرقمي والتجارة الالكترونية، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.