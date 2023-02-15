5 خدمات تقدمها «التأمينات» للمستفيدين من المعاشات.. تعرف عليها

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 نص على العديد من المزايا للمستفيدين من المعاش، موضحة على موقعها الرسمي أن خدمات المستفيدين من المعاش تتمثل في «صرف معاش المستحقين للوفاة، صرف منحة الوفاة، مصاريف الجنازة، صرف منحة القطع، صرف منحة الزواج».

صرف منحة الزواج

وأشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن صرف منحة الزواج إحدى الخدمات التي تقدم للفئات المستفيدة من معاش الشخص المتوفى أو الشخص المؤمن عليه، كالتالي:

- إذا تم قطع معاش البنت المستفيدة من معاش والدها المتوفى، بسبب زواجها، فيتم صرف منحة تسمى «منحة زواج»، تساوي معاشها المستحق لمدة 12 شهر أي لمدة عام كامل، وتصرف لمرة واحدة فقط، كما أنها تسقط إذا لم يتم التقدم لصرفها خلال 5 سنوات من تاريخ استحقاق المنحة.

صرف منحة القطع

وأوضحت التأمينات أنه بالنسبة للابن المستفيد من معاش والده، ففي حالة قطع معاشه ​ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى، فيتم صرف منحة تسمى «منحة قطع»، تساوى معاشه المستحق لمدة 12 شهرا، ولا يتم صرفها إلا مرة واحدة فقط، كما أنها تسقط في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال 5 أعوام من تاريخ استحقاقها.

صرف منحة الوفاة

ولفتت التأمينات إلى أنه إذا توفى صاحب المعاش أو المؤمن عليه، يتم صرف منحة «ثلاثة أشهر» عن شهر الوفاة وكذلك عن الشهرين التاليين، بخلاف الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، موضحة أن تلك المنحة تلتزم بها الجهة التي كانت تصرف المعاش بالنسبة لصاحب المعاش أو الأجر بالنسبة للمتوفى المؤمن عليه، ويتم صرف منحة الوفاة للشخص المستحق للمعاش، وفى حالة وجود مستحق كامل تصرف له المنحة كاملة.

صرف مصاريف الجنازة

ووفقا للهيئة، فإذا توفي صاحب المعاش، تقوم جهة صرف المعاش بأداء نفقات جنازة والتي تقدر بنحو معاش ثلاثة أشهر تصرف لـ «‌الأرملة»، وفي حالة وجود أكثر من أرملة توزع بينهن بالتساوي، وإذا لم توجد أرملة تتصرف لأكبر أبنائه، وفى حالة عدم وجود أبناء تصرف لأي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة، وتصرف في غضون ثلاثة أيام من تقديم الطلب.

صرف معاش للمستحقين

وأشارت التأمينات إلى صرف معاش المتوفى للمستحقين عنه بعد وفاته وفقا لنصيب كل شخص منهم كما حدده القانون، ويكون الصرف من أول شهر حدثت به الوفاة، على أن يصرف للفئات التالية «الأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات»، إذا توافرت فيهم شروط صرف المعاش.