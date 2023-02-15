«الناتو» يناشد أعضاء الحلف بتوفير الذخيرة لأوكرانيا

سلط مقال نشرته صحيفة «جارديان»، البريطانية، الضوء على تصريحات أمين عام حلف شمال الأطلنطي «الناتو»، ينس ستولتنبرج، على هامش اجتماعات وزراء دفاع الحلف في بروكسل، حيث أشار المقال، الذي كتبته الصحفية جينيفر رانكين، إلى مناشدة ستولتنبرج، أعضاء الحلف بالمسارعة في توفير الذخيرة اللازمة لأوكرانيا، تحسبا لما وصفه بـ«هجمات روسية وشيكة» في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

فكرة إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة مازالت مطروحة

وأضاف أمين عام الناتو، أنّ فكرة إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة ما زالت مطروحة، لكنها ليست بالأمر العاجل في الوقت الراهن.

وأكد ستولتنبرج، أنّ الأمر الذي يحظى بالأولوية القصوى الآن، هو ضمان التزام الدول المانحة بالوفاء بتعهداتها لأوكرانيا فيما يخص المساعدات العسكرية، خاصة الدبابات المدرعة والذخيرة، إضافة إلى تدريب القوات الأوكرانية على استخدام الأسلحة الحديثة التي تصل إليها من الدول الغربية.

أوستين: يجب توفير كل الدعم اللازم لأوكرانيا

ويلقي المقال الضوء على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين، خلال اجتماعات بروكسل، والتي أعرب فيها عن اعتقاده أنّه يجب توفير كل الدعم اللازم إلى أوكرانيا في تلك المرحلة الحاسمة من الصراع من خلال توفير كل ما تحتاجه القوات الأوكرانية من أسلحة وعتاد وخدمات لوجستية.