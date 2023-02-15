أوكرانيا تطالب بتسريع وتيرة المساعدات العسكرية خلال اجتماع «الناتو»

حثت أوكرانيا حلفائها الأوربيين على تسريع وتيرة المساعدة العسكرية في الوقت الذي يستعد فيه وزراء دفاع الناتو للاجتماع، اليوم، لليوم الثاني، بينما قالت روسيا إن قواتها نجحت في اختراق خطين محصنين من الدفاعات الأوكرانية على الجبهة الشرقية، وذلك بحسب وكالة «رويترز».

الدفاع الروسية: قواتنا تتقدم في لوهانسك

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الأوكرانيين تراجعوا في مواجهة الهجمات الروسية في منطقة لوهانسك، وقالت الوزارة من خلال تطبيق المراسلة «تليجرام»: «خلال الهجوم ... تراجعت القوات الأوكرانية بشكل عشوائي لمسافة تصل إلى ثلاثة كيلومترات، وحتى خط الدفاع الثاني الأكثر تحصينا لم يستطع إعاقة تقدم الجيش الروسي».

هجوم متوقع

وكثف الكرملين هجماته عبر أجزاء من جنوب وشرق أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، ومن المتوقع شن هجوم كبير وعلى نطاق واسع، فيما تركزت الهجمات الروسية الرئيسية على بلدة باخموت في مقاطعة دونيتسك المجاورة لمنطقة لوهانسك.

ولم تذكر هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أي انتكاسات كبيرة في لوهانسك في تحديثها الصباحي اليوم، وقالت إن وحدات أوكرانية صدت هجمات في أكثر من 20 منطقة، بما في ذلك باخموت وفوليدار، وهي بلدة تقع على بعد 150 كيلومترا جنوب غربي باخموت.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا في عجلة من أمرها لتحقيق أقصى ما في وسعها بأحدث مساعيها قبل أن تستجمع أوكرانيا وحلفاؤها القوة، وأضاف خلال اجتماع لقادة دفاع حلف شمال الأطلسي في بروكسل: «السرعة في اتخاذ القرارات وتنفيذها وشحن الإمدادات والتدريب، تنقذ حياة الناس».