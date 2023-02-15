احذر عدم السير يمين الطريق.. غرامة مرورية في هذه الحالة

خطأ مروري يرتكبه البعض من قائدي السيارات خلال سيرهم على الطرقات، خاصة المعد منهم للسير في الاتجاهين، وقد لا يعلم بعضهم أن هذا التصرف يعاقب عليه قانون المرور، حفاظا على سلامة الجميع على الطرق، سواق قائدي السيارات أو الركاب أو المارة.

غرامة مرورية في هذه الحالة

وحدد قانون المرور عقوبة خاصة على أي شخص يرتكب فعل «عدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين»، خاصة أن البعض من أصحاب القيادة المتهورة يقودوا على الجانب الآخر من الطريق، ما قد يعرض حياتهم والآخرين للخطر.

مخالفات قانون المرور

ونص قانون المرور في مادته رقم «74» من لائحة المخالفات والعقوبات المرورية، أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد عن 200 جنيه، كل من لم يلتزم في القيادة بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين.

وتأتي عقوبة قانون المرور في هذه الحالة، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر.