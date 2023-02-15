عاجل.. مرصد الأردن يسجل زلزالين بقوة 3 درجات على مقياس ريختر
كتب:
محمد علي حسن
10:17 ص | الأربعاء 15 فبراير 2023
مقياس ريختر لقياس درجة قوة الزلازل
قال رئيس مرصد الزلازل الأردني، غسان سويدان، في تصريح قبل قليل، إن المرصد سجل هزة أرضية في الساعة 6.36 بتوقيت الأردن بقوة 3 على مقياس ريختر وعمق 5.7 كلم جنوب وادي عربة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا».
وأضاف «سويدان»، في تصريحات مقتضبة لوكالة الأنباء الأردنية «بترا»: «جرى تسجيل هزة أخرى في الساعة 7:02 بقوة 3 على مقياس ريختر وعمق 12 كلم بالبحر الميت»، وأوضح أن هذا النوع من الزلازل يعتبر غير محسوس للإنسان.