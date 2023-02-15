عاجل.. مرصد الأردن يسجل زلزالين بقوة 3 درجات على مقياس ريختر

قال رئيس مرصد الزلازل الأردني، غسان سويدان، في تصريح قبل قليل، إن المرصد سجل هزة أرضية في الساعة 6.36 بتوقيت الأردن بقوة 3 على مقياس ريختر وعمق 5.7 كلم جنوب وادي عربة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا».

وأضاف «سويدان»، في تصريحات مقتضبة لوكالة الأنباء الأردنية «بترا»: «جرى تسجيل هزة أخرى في الساعة 7:02 بقوة 3 على مقياس ريختر وعمق 12 كلم بالبحر الميت»، وأوضح أن هذا النوع من الزلازل يعتبر غير محسوس للإنسان.