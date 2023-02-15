«التموين»: نستهدف إنتاج 1.8 مليون طن سكر من زراعة ‏‏620 ألف فدان بنجر

تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنتاج مليون و800 ألف طن سكر هذا ‏العام من محصول البنجر، وذلك من إجمالي ‏‏620 ألف فدان بنجر مزروع هذا العام، بزيادة تصل إلى 10 آلاف فدان عن ‏العام الماضي.

وزارة التموين تستقبل محصول البنجر

وأضافت وزارة التموين، في بيان لها منذ قليل، أنَّ الدكتور ‏علي المصيلحي، وزير التموين تقريراً من ‏رؤساء مجالس إدارة شركات ومصانع بنجر السكر حول الاستعدادات لموسم البنجر الذي بدأ اليوم 15 فبراير، ‏إذ أفاد التقرير أنَّه تمّ إجراء الصيانة اللازمة ‏للمصانع لاستقبال الموسم هذا العام.

وأضاف التقرير الوارد إلى وزير التموين، أنَّ المصانع ‏تعمل بنظام الميكنة كاملة بدءاً من تَسلم بنجر السكر من المزارع ‏وصولاً إلى صرف المستحقات المالية من خلال البنوك ‏وماكينات الصرف.

فيما أكّد أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، أنَّ هناك توجيهات صدرَت إلى رؤساء ‏إدارات الشركات من وزير التموين، بتسهيل عمليات التوريد للمزارعين، وتسهيل ‏عمليات صرف المستحقات لهم.

إنتاج السكر

وأضاف أنَّ المصانع جاهزة ‏لاستقبال الموسم هذا العام بإجراءات ميسرة، قائلًا: «إنتاج السكر من مصانع قصب السكر وبنجر السكر سوف ‏تغطي 90% من الاستهلاك المحلي من هذه ‏السلعة الاستراتيجية المهمة»، مشيراً إلى أنَّ الوزارة تضخ ‏كميات تصل إلى 120 ألف طن من إنتاج مصانع قصب السكر ‏وبنجر السكر شهرياً على المنظومة التموينية بواقع يصل إلى ‏‏4 آلاف طن سكر يومياً.‏