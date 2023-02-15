«التموين»: نستهدف إنتاج 1.8 مليون طن سكر من زراعة 620 ألف فدان بنجر
زيادة 10 آلاف فدان مقارنة بالعام الماضي
كتب:
وفاء الصعيدي
10:50 ص | الأربعاء 15 فبراير 2023
مصانع وزارة التموين لإناج السكر من البنجر
تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنتاج مليون و800 ألف طن سكر هذا العام من محصول البنجر، وذلك من إجمالي 620 ألف فدان بنجر مزروع هذا العام، بزيادة تصل إلى 10 آلاف فدان عن العام الماضي.
وزارة التموين تستقبل محصول البنجر
وأضافت وزارة التموين، في بيان لها منذ قليل، أنَّ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين تقريراً من رؤساء مجالس إدارة شركات ومصانع بنجر السكر حول الاستعدادات لموسم البنجر الذي بدأ اليوم 15 فبراير، إذ أفاد التقرير أنَّه تمّ إجراء الصيانة اللازمة للمصانع لاستقبال الموسم هذا العام.
وأضاف التقرير الوارد إلى وزير التموين، أنَّ المصانع تعمل بنظام الميكنة كاملة بدءاً من تَسلم بنجر السكر من المزارع وصولاً إلى صرف المستحقات المالية من خلال البنوك وماكينات الصرف.
فيما أكّد أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، أنَّ هناك توجيهات صدرَت إلى رؤساء إدارات الشركات من وزير التموين، بتسهيل عمليات التوريد للمزارعين، وتسهيل عمليات صرف المستحقات لهم.
إنتاج السكر
وأضاف أنَّ المصانع جاهزة لاستقبال الموسم هذا العام بإجراءات ميسرة، قائلًا: «إنتاج السكر من مصانع قصب السكر وبنجر السكر سوف تغطي 90% من الاستهلاك المحلي من هذه السلعة الاستراتيجية المهمة»، مشيراً إلى أنَّ الوزارة تضخ كميات تصل إلى 120 ألف طن من إنتاج مصانع قصب السكر وبنجر السكر شهرياً على المنظومة التموينية بواقع يصل إلى 4 آلاف طن سكر يومياً.