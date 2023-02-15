«التموين»: تقليل استيراد السكر بسبب نجاح موسم توريد القصب والبنجر

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، نجاح موسم توريد قصب السكر، الذي بدأ بداية شهر يناير الماضي، فضلا عن توقعات بموسم مبشر لتوريد البنجر، الذي يبدأ اليوم 15 فبراير؛ إذ أنتجت الوزارة خلال شهر ونصف من بدء موسم حصاد السكر أكثر من 300 ألف طن من السكر.

توريد قصب وبنجر السكر

ونوهت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن نجاح موسم توريد القصب والبنجر على مدار الأعوام الماضية، ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، والذي تخطى حاليا نسبة 91% من احتياجاتنا السنوية من الاستهلاك، موضحا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي أدى إلى تقليل الكميات التي كانت تستوردها مصر من السكر.

وأشارت إلى أنه متوقع أن تقل نسبة الاستيراد من السكر للعام الجاري 2023 عن 200 ألف طن، من أجل استكمال احتياجات منظومة الدعم التموينية من السكر، والتي يجرى من خلالها صرف 2 كيلو سكر شهريا لكل فرد من أفراد بطاقات التموين المستحقين للدعم السلعي، البالغ عددهم 64 مليون مواطن.

حجم الاحتياطي من السكر

ووفقا لتقارير وزارة التموين، فإن حجم الاحتياطي من السكر يبلغ 3.5 شهر، فيما جرى استيراد 200 ألف طن خام عام 2022 من السكر، مقابل مليون طن عام 2017.