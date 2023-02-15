ضبط 3 أشخاص بتهمة الترويج لبيع لوحة أثرية في مصر الجديدة

تمكّن قطاع شرطة السياحة والآثار من ضبط 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الجيزة، لقيامهم بالترويج للوحة أثرية من النحاس عليها عبارات ونقوش زخرفية إسلامية بالبيع مقابل مبلغ مالي، وذلك حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.

وضبط بحوزتهم لوحة مستطيلة الشكل من النحاس والقصدير مزخرفة عليها نقوش وكتابات إسلامية باللغة العربية القديمة، مبلغ مالي من العملات الأجنبية، 3 هواتف محمولة.

وبعرض اللوحة على الجهات المختصة أفادت بأنها ترجع للقرن السابع الهجري والثالث عشر ميلادي وذات قيمة تاريخية نادرة.