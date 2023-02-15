الأمن يكشف ملابسات العثور على جثة شخص في المنيا.. ويضبط مرتكب الواقعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة مغاغة بمديرية أمن المنيا من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) بغياب نجله (سائق دراجة نارية) عن مسكنهما، وفى وقت لاحق تبلغ بالعثور على جثة المذكور بمجرى مائى بدائرة المركز وبسؤال والد المتغيب تعرف على الجثة وقرر أنها لنجله .

أسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا عن أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة وأضاف أنه قام بالإتصال هاتفياً بالمجنى عليه لسابقة معرفته به وتقابل معه وإستقل الدراجة النارية خلفه وطلب منه توصيله إلى منزله وحال وصولهما لمنطقة زراعية ، قام بكتم أنفاس المجنى عليه ثم إستولى على هاتفه المحمول ودراجته النارية وألقى الجثة بالمجرى المائى وقام بإلقاء الهاتف المحمول بمكان لتجميع القمامة (لعدم تمكنه من التصرف فيه بالبيع) وأرشد عن الدراجة النارية المستولى عليها لدى (أحد الأشخاص "عميل حسن النية" ) كما أرشد عن المبلغ المالى المتبقى من حصيلة بيعه للدراجة النارية المستولى عليها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.