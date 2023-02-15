تشريح جثة طفلة حديثة الولادة عثر عليها في صندوق قمامة بالخليفة

قررت النيابة العامة تشريح جثة طفلة حديثة الولادة عثر عليها في صندوق قمامة بدائرة قسم شرطة الخليفة لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية في الوفاة، وقررت النيابة العامة إجراء تحليل البصمة الوراثية لمطابقتها بالبصمة الوراثية للمتهمة عقب القبض عليها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الخليفة بلاغا من أحد عمال النظافة بالعثور على جثة طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيك ملقى في أحد صناديق القمامة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفلة حديثة الولادة ولم يتم العثور على إصابات ظاهرية.

مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لكشف هوية السيدة التي ألقت بالجثة في صندوق القمامة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمة وعرضها على النيابة العامة.