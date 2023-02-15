«الداخلية»: تنفيذ 7 آلاف حكم قضائي وضبط 11 قطعة سلاح

تمكن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

تنفيذ 7426 حكم قضائى متنوع

ضبط (22) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة).. بحوزة 23 متهم لعدد 9 منهم معلومات جنائية، تنفيذ (7426) حكم قضائى متنوع، ضبط (11) قطعة سلاح نارى وأبيض، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى إستمرار الحملات.