تركيب إمدادات الهاتف الأرضي وخطوط الفايبر والإنترنت لقرى الشيخ زويد

قام قسم الصيانة والتجديدات الحديثة بسنترال الشيخ زويد، بالعمل على رفع كفاءة الخطوط للهواتف الأرضية وخطوط الفايبر الخاصة بشبكات وكوابل الإنترنت في المدينة.

قال المهندس وائل حلاوة مدير سنترال الشيخ زويد، في بيان إنه جرى رفع كفاءة وإصلاح الخطوط على الهواتف الأرضية والكوابل بمناطق حي الترابين وأبو زرعي ومنطقة الوحشي بنطاق كردون مدينة الشيخ زويد.

وصول الشبكات لجميع المناطق بالقرى والتجمعات

وأضاف «حلاوة» أنه تم إصلاح خطوط معطلة من قرابة 6 سنوات في تلك المناطق، موضحا أن خطة الهيئة القومية للاتصالات أن تصل شبكات الهواتف الأرضية والإنترنت والفايبر إلى جميع المناطق بقرى جنوب وغرب مدينة الشيخ زويد.

كوابل رئيسية من سنترال الشيخ زويد للمناطق الجنوبية والغربية

وقال سعيد عرادة رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد في بيان، إن الحفريات الخاصة بخطوط الفايبر وكوابل الهاتف الأرضي، انطلقت من ميدان الشيخ زويد على اتجاهين جديدين، أولهما مناطق الشلاق والغراء وقبر عمير والخروبة غرب المدينة، وذلك للعمل بشكل طبيعي، والمرحلة الثانية انطلقت فيها الخطوط إلى الوحشي وأبو العراج والجورة والتجمعات السكنية بطريق الجورة جنوب المدينة، وذلك لأول مرة تصل فيها الخطوط لتلك المناطق.

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قد أكد في بيان سابق أن أجهزة الدولة تسابق الزمن في إعادة جميع الخدمات للقرى جنوب المدن، سواء خدمات الكهرباء والمياه والهاتف الأرضي، وجاري تحديد إشارات العمل في خطوط الصرف الصحي.