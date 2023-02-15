تطورات الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر.. «عاد لمنزله»

استقرت الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر؛ وعاد إلى منزله بعد فترة طويلة قضاها في العناية المركزة بأحد المستشفيات، وبدأ في ممارسة حياته بشكل طبيعي من جديد.

تطورات الحالة الصحية لـ حلمي بكر

وعبر الموسيقار حلمي بكر عن سعادته الكبيرة بشأن اهتمام الناس بحالته الصحية، قائلا في تصريحات صحفية: «سعيد بكل الناس اللي اهتمت وسألت عليا، مكنتش هعرف كل حب الناس ده غير لما عديت بالمحنة دي، بحبكم أوي وربنا يخليكوا ليا».

أعمال جديدة لـ الموسيقار حلمي بكر

ويستعد الموسيقار حلمي بكر لطرح أغنيات جديدة خلال الفترة المقبلة، ومن الأعمال الجديدة التي يحضر لها بعد تعافيه مع الفنانة التونسية لطيفة، وكتب كلماتها الشاعر فوزي إبراهيم، وجرى العمل على الأغنية خلال تواجدهما سويا في المستشفى منذ أيام.

مرض الموسيقار حلمي بكر

يذكر أن الموسيقار حلمي بكر قضى ما يقرب من 15 يوما في المستشفى؛ إذ كان يعاني من زيادة نسبة المياه في الجسم، وقصور في وظائف الكلى والكبد، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة السكر.