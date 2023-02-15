اجتماع تنسيقي بين «الدواء المصرية» والهيئة العامة للغذاء السعودية

عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الشرق الأوسط للمعلومات الدوائية DIA بالرياض، وفى ضوء التنسيق المشترك بين الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام الجضعي، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للغذاء والدواء، والسيد السفير أحمد فاروق، السفير المصري بالمملكة العربية السعودية، عقدت الهيئتان اجتماعاً تنفيذياً بحضور الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور عادل الهرف، نائب رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية لقطاع الدواء.

تناول اللقاء مناقشة الآليات اللازمة لتعميق التعاون الثنائي بين هيئة الدواء المصرية والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، وتعزيز التعاون الفني بين الهيئتين، بما ينعكس على تعميق وتيسير أوجه التبادل التجاري بين البلدين في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية، ومناقشة الآليات المختلفة للتعاون، وتبادل الخبرات بين الجانبين في المجال الرقابي.

هيئة الدواء المصرية

وأشاد رئيس الهيئة بحفاوة الاستقبال التي حظي بها وفد هيئة الدواء المصرية من الأخوة الأشقاء بالمملكة العربية السعودية، وأشاد بتطور العلاقات على كافة مستويات منظومة العمل الرقابي في الشأن الدوائي، وتطلع الجانبين إلى توسيع نطاق الشراكة، وتبادل الخبرات الإمكانيات.

إحداث طفرة هائلة في مجال المستحضرات الدوائية

ومن جانبه ثمن نائب رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية الجهود التي قامت بها هيئة الدواء المصرية خلال الفترة الماضية، والتي ساهمت في تطوير العمل الرقابي داخل جمهورية مصر العربية، وتكللت بحصول مصر على الاعتماد المتقدم من منظمة الصحة العالمية في مجال اللقاحات، وأشاد بالتعاون الملموس بين الهيئتين، معرباً عن ثقة بلاده في قدرة الهيئتين على إحداث طفرة هائلة في مجال المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية خلال الفترة القادمة.

التواصل والتعاون مع الدول العربية الشقيقة

يأتي ذلك استكمالا لسلسلة الاجتماعات التي بدأتها هيئة الدواء المصرية مع الجانب السعودي في العام الماضي، والتي تهدف إلى مد جسور التواصل والتعاون مع الدول العربية الشقيقة؛ لخلق شراكات قوية، تعزز اوجه التبادل التجاري المشترك للمستحضرات الدوائية بالأسواق العربية.