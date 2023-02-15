أماكن الأوكازيون الشتوي 2023.. محال الملابس الأكثر مشاركة بتخفيضات 50%

تشهد أماكن الأوكازيون الشتوي 2023، إقبالا من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع خلال موسم التخفيضات، في المحال المشاركة في تخفيضات الشتاء منذ انطلاق الأوكازيون يوم 6 فبراير الجاري، والذي يستمر لمدة شهر بقرار من وزارة التموين باعتبارها الجهة الرقابية على المحال المشاركة في الأوكازيون.

أماكن الأوكازيون الشتوي 2023

وقالت وزارة التموين، إن أماكن الأوكازيون الشتوي 2023 تشمل المحال التي حصلت على تصريح مشاركة لتقديم التخفيضات من مديريات التموين، منوهة بأن أكثر المحال التي اشتركت حتى الآن وقدمت بالفعل تخفيضات بنسبة تصل إلى 50% على السلع والمنتجات هي المحال التالية:

** محال الملابس الجاهزة.

** محال الشنط والأحذية.

** محال الأدوات المنزلية.

** معارض الأجهزة المنزلية.

** معارض أهلا رمضان بتخفيضات على السلع الغذائية.

نسبة التخفيضات في المحلات

وأكدت وزارة التموين، إن لكل محل أن يعلن عن نسبة التخفيض المناسبة وفقا لكمية البضائع المخزنة لديه، ولا توجد نسبة محددة إلزامية على كل محال الأوكازيون الشتوي، إذ تتفاوت النسبة حاليا من 20 حتى 50% على أسعار السلع طوال فترة الأوكازيون.

وزارة التموين

وتعتبر وزارة التموين، التخفيضات الموسمية سواء الأوكازيون الشتوي أو الصيفي فرصة لأصحاب المحال التجارية لزيادة المبيعات من خلال إقبال المستهلكين على شراء احتياجاتهم من السلع خلال فترة التخفيضات.

حملات رقابية مكثفة

وتشدد وزارة التموين من خلال حملاتها الرقابية على المحال المشتركة في الأوكازيون بأن تكون التخفيضات المعلنة حقيقية، فضلا عن تحرير محاضر ضد محال التخفيضات الوهمية والتي يعاقب عليها قانون حماية المستهلك بغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه، حيث تكثف وزارة التموين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك حملاتها الرقابية على جميع المحال طوال فترة الأوكازيون.