شروط ومميزات قرض الحج والعمرة من بنك مصر.. يصل إلى 400 ألف جنيه

يبحث الكثير من المواطنين، عن فرصة للحصول على رحلة لأداء الحج والعمرة، من خلال تمويل بنكي، ويقدم «بنك مصر» قرضا للحج والعمرة للمصريين، بقيمة تصل إلى 400 ألف جنيه بالنسبة للحج و100 ألف جنيه للعمرة.

وترصد «الوطن»، من خلال هذه السطور، مميزات وشروط قرض الحج والعمرة للمصريين، من بنك مصر.

يمنح قرض الحج والعمرة للمصريين من خلال برامج التمويل الآتية:

- الموظفون بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري.

- الموظفون بموجب إثبات الدخل.

- أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية.

- أصحاب / مستحقي المعاشات (بتعهد تحويل المعاش أو بدون)

- أصحاب الأوعية الادخارية (للمصريين والأجانب).

الشروط العامة لمنح القرض:

- سعر عائد تنافسي

- الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاماَ.

- الحد الأقصى لقيمة القرض في تمويل الحج يصل إلى 400 ألف جنيه (بشروط محددة).

- الحد الأقصى لقيمة القرض في تمويل العمرة يصل إلى 100 ألف جنيه (بشروط محددة).

- نسبة التمويل تصل إلى 100%.

- مدة تمويل تصل إلى 120 شهرا.

المستندات الأساسية المطلوبة:

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز – كهرباء - مياه -تليفون).

- عرض سعر معتمد من الشركة / الشركات.

بالنسبة للموظفين:

- شهادة مفردات الراتب الشهري.

- تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل).

بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:

- صورة البطاقة الضريبية.

- صورة ترخيص / تصريح مزاولة المهنة (للمهن الحرة).

- صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري.

- كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

بالنسبة لأصحاب ومستحقي المعاشات:

- بيان بقيمة المعاش.

- بيان بالمستفيدين من المعاش (في حالة مستحقي المعاشات).

- تعهد بتحويل المعاش الشهري (في حالة تعهد جهة صرف المعاش بالتحويل).