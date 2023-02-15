توفير سلع الغذائية ومواد تموينية بأسعار مخفضة بجرجا في سوهاج

تفقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، برئاسة عاطف الصمطي، بالتعاون مع التموين، هايبر المصرية بوسط المدينة، للاطمئنان على تواجد السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن توفير السلع الغذائية والمواد التموينية بأسعار مخفضة، وتكثيف الحملات التموينية للرقابة على الأسواق، للحد من زيادة الأسعار، ومنع الاحتكار، والتأكد من توافر كافة أنواع السلع والمنتجات الغذائية.

توافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة

وتوافرت السلع الغذائية والمواد التموينية بأسعار مخفضة، ووصل كيلو الأرز 14.5 جنيه، وكيلو السكر بسعر 14.5 جنيه، وزجاجة الزيت وزن 800 جرام بسعر 35 جنيه.

افتتاح معرض «أهلا رمضان»

وافتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، معرض «أهلا رمضان» في سوهاج، والذي أقيم بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية والمحافظة، ويضم كافة السلع الأساسية من «سكر، وأرز، وزيت، ودقيق، ومكرونة، ودواجن ولحوم، وغيرها من السلع الغذائية، بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالسوق بنسبة تصل إلى 20%.

وتنتشر معارض «أهلا رمضان» في جميع محافظات الجمهورية، وتوفر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، لمنع محاولات احتكار السلع بين التجار.