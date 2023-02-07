توريد معدات لدعم منظومة النظافة في القليوبية بمبلغ 20.6 مليون جنيه

تابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم، توريد 2 لودر 2 متر مكعب، ومثلهما 3 متر مكعب، مخصصة لمجالس مدن حي غرب والخصوص وكفر شكر وطوخ، ضمن قطاع تحسين البيئة بالخطة الاستثماريه للعام المالي 2023، بمبلغ 20.6 مليون جنيه، لدعم منظومة النظافة والمساهمة في رفع كفاءة عمليات النقل والجمع للمخلفات، وتحسين مستوى النظافة بهدف الحفاظ على صحة المواطنين، مشيرا إلى أن منظومة النظافة بالمحافظة ستشهد طفرة تحسن كبيرة خلال الفترة المقبلة.

أهمية الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفني لها

وشدد محافظ القليوبية على أهمية الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفني لها، مع توفير سائقين مدربين لضمان تشغيل هذه المعدات بالكفاءة الفنية المطلوبة، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها، للحفاظ على سلامة المعدات من أي أعطال أو نسبة تهالك.

وأكد «الهجان» في بيان له، أن المحافظة تعمل جاهدة على النهوض بقطاع النظافة بالقليوبية، من خلال توفير المعدات الحديثة التي تسهم في القضاء على المشكلة وتخفف العبء عن عمال النظافة بالشوارع.

خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يأتي أيضا ضمن خطة القليوبية لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة تراكم القمامة بالطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع توفير البديل الملائم لهم.

جاء ذلك بحضور المهندس علي يوسف أبو عقيل، السكرتير العام المساعد، ومنال معوض، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وصباح أحمد عبدالحميد، مدير التعاقدات.