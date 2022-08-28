هيئة تجميل القاهرة: لدينا معدات نظافة تستخدم في شوارع أوروبا

قال اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، إنه بعد التوجهات السيادية وقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بأن تكون النظافة بشوارع العاصمة تكون فوق الممتازة، خاصة أن الهيئة تمتلك حاليا أحدث المعدات التي تستخدم في شوارع أوروبا، وجرى تغيير الزي الخاص بالعاملين، وتدريبهم على المعدات الجديدة.

2 مليون سيارة تسير بشوارع العاصمة

وأضاف «الشرشابي»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه وفقا للإحصائيات تسير في شوارع القاهرة سيارات كثيرة، حوالي 2 مليون سيارة داخل العاصمة، بخلاف السيارات القادمة من خارجها، وهناك سلوكيات خاطئة من بعض ركاب هذه السيارات من خلال إلقاء القمامة بالشوارع، ما يؤدي لزيادة أعباء نظافة شوارع القاهرة.

إيقاف ترخيص أي سيارة يلقي مالكها القمامة بالشارع

ولفت إلى أن صناديق وأماكن تجمع القمامة أصبحت منتشرة في كل الشوارع والأماكن، وخصصت الهيئة خط ساخن برقم 15264 لتلقي أي شكاوى من المواطنين، ولا بد من تفعيل القانون، وأي مواطن سيلقي قمامة ستلتقطه كاميرات المراقبة المنتشرة بالشوارع وسترسل الهيئة الصورة بالمكان والتاريخ والتوقيت لإدارة المرور لفرض غرامة على صاحب السيارة عندما يجدد ترخيصها بسبب إلقاء القمامة بالطريق.

وأوضح قيمة المخالفة تتراوح ما بين 100 لـ 150 جنيه بالنسبة للسيارات الملاكي، مشيرًا إلى أن هذا القرار مطبق بالفعل، ولكن جرى الإعلان عنه لتذكير المواطنين، «عشان اللي ميعرفش يعرف».