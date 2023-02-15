استقرار سعر الذهب عالميا.. و«المركزي المصري» يوضح السبب

سجلت أسعار الذهب العالمية استقرارا ملحوظا طوال أسبوع، بتغيير طفيف بنسبة 0.03% نحو الصعود، وذلك على خلفية زيادة تكهنات الأسواق بشأن استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم.

أسعار الذهب العالمية تتأثر بموقف «الدولار»

وأضافت النشرة الأسبوعية للبنك المركزي، بشأن أداء الأسواق العالمية، أنّ ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة وضعف الطلب على الأصول التي لا تدر عائدا، نالت من حظ المعدن الأصفر من الاستثمارات.

وتابعت، أنّ الذهب كاد أن يحقق مكاسب أسبوعية، خاصة مع اعتقاد المتداولين بأنّ التضخم قد بلغ ذروته بالفعل، إلا أنّه تراجع بنسبة 0.73% في يوم الخميس بعد أن أشار العديد من المتحدثين في بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى توقع المزيد من الزيادات المقبلة في أسعار الفائدة.

أسعار النفط العالمية ترتفع 8.07%

وسجلت أسعار النفط ارتفاعا بنسبة 8.07% لتستقر عند 86.39 دولارًا للبرميل، حيث أشارت عدة عوامل على مدار الأسبوع إلى حدوث أزمة في العرض بشكل يفوق تراجع الطلب والركود المحتمل.

وفي مطلع هذا الأسبوع، عادت الأضواء تتسلط من جديد على المخاوف بشأن الإمدادات حيث دفع الزلزال الذي ضرب تركيا الحكومة إلى وقف التدفقات النفطية إلى محطة تصدير شيهان، والتي تمثل 1% من الإمدادات العالمية.

وتزايدت التوقعات بعودة الطلب على النفط من الصين، حيث صرحت شركة أرامكو السعودية بأنّها سترفع أسعارها الرسمية للشحنات إلى آسيا. وبقرب نهاية الأسبوع، قفزت أسعار النفط حيث صرحت روسيا بأنّها تخطط لخفض إنتاجها النفطي بنسبة 5% اعتبارًا من شهر مارس المقبل، في محاولة انتقامية ضد أوروبا بعد أن قامت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع الكبار بتشديد عقوباتها.

وبعد قرار روسيا، صرحت مجموعة أوبك + أنّها ستبقي على إنتاجها ولن ترفعه لتعويض التخفيضات المتوقعة في الانتاج، مما سيدفع بأسعار النفط إلى الأعلى.