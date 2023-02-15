منتدى الأعمال الأورومتوسطي: شركات أوروبية بصدد نقل نشاطها إلى مصر

أكد منتدى الأعمال الأورومتوسطي أن كبرى الشركات العالمية في أوروبا بصدد نقل أماكن الإنتاج إلى دول شمال إفريقيا خلال المرحلة المقبلة للتغلب على مشكلات توقف سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وكشف المنتدى خلال مؤتمر عام شهدته القاهرة اليوم، أن مصر والمغرب هي أكبر الدول المرشحة لاستقبال استثمارات جديدة خلال الأشهر المقبلة، وقال المهندس طارق توفيق نائب رئيس المنتدى وممثل مصر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، على هامش المنتدى إن قطاع الصناعة، وقطاع الطاقة هي أكثر القطاعات المفترض أن تجذب استثمارات كبيرة في مصر من جانب الدول الأوروبية.

وأوضح أن أزمة ارتفاع أسعار الطاقة دفع كبرى الشركات لبحث نقل مصانعها من دول آسيا إلى شمال إفريقيا، وتتميز مصر بميزات تنافسية تؤهلها لتصبح أكبر مركز للشركات الأوروبية والعالمية المهاجرة لتوافر الغاز، ووجود عمالة رخيصة، وارتباط مصر باتفاقات تجارية تتيح لها الدخول إلى كبرى الأسواق في إفريقيا ودول آسيا.

وأشار «توفيق»، إلى تقديمه لدراسات وتقارير عديدة تؤكد وجود فرص عظيمة لتنمية الاستثمار الأجنبي في مصر استنادا لمتغيرات المنطقة الأورومتوسطية.

وأكد نيوكلاس زايمس المستشار الوزاري لبعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أن الاتحاد يعمل على تنمية الشراكات مع القطاع الخاص في دول شمال إفريقيا خاصة في قطاع الاقتصاد الأخضر، وأوضح أن المشروعات بمنطقة شمال إفريقيا تنمو بنسبة تزيد عشرين بالمئة عن معدل النمو في باقي المناطق.

تعاون بين الدول في مجال الاقتصاد الأخضر

وأوضح أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن التعاون بين دول المتوسط في مجال الاقتصاد الأخضر سيكون عنوانا شاملا للشراكات القادمة في المستقبل، موضحا ان القطاع الخاص أمامه فرص واعدة في كثير من قطاعات الاستثمار من خلال التعاون مع الجانب الأوروبي.

وأضاف أن مصر لديها كوادر مؤهلة ومتميزة يمكنها الاستفادة من الفرص المتاحة، خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والمشروعات الخضراء وريادة الأعمال.

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في تغيير خريطة سلاسل التوريد والتجارة، وأسهمت في إتاحة العديد من الفرص أمام المنتجين والمصدرين المصريين، حيث عززت من صادرات مصر إلى أوروبا، ودفعت مصر لاحتلال مكان روسيا في صادرات الأسمدة، وفقا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية.