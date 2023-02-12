الإعلامي المسلماني: نتائج الخروج من الاتحاد الأوروبي كانت عكس توقعات قادة بريطانيا

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن أكثر من 1000 يوم مرت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، موضحًا: «في البداية كان تقدير القادة البريطانيين أن هذا الخروج في مصلحة بريطانيا، وسيؤدي إلى قوة اقتصادها وانتعاشها».

وأضاف المسلماني، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «الطبعة الأولى»، على قناة «الحياة»: «هذه التوقعات لم تكن صحيحة، لأن ما حدث هو العكس، إذ أن بريطانيا هي الدولة الوحيدة في الدول السبع الصناعية الكبرى التي تأثرت بشكل أكبر في السنوات الأخيرة، وهي الدولة الوحيدة التي تعرضت لانكماش في عام 2021».

تقرير صندوق النقد الدولي

وتابع الإعلامي: «صندوق النقد الدولي أصدر تقريرا في بداية العام الحالي جاء فيه أن بريطانيا هي الدولة الوحيدة من بين الدول الصناعية السبع الكبرى التي ستعاني من ركود اقتصادي هذا العام».

إضرابات بريطانيا

وأكد: «بريطانيا تواجه إضرابات كثيرة، ومنذ أيام كان هناك إضراب هو الأكبر منذ 10 سنوات في بريطانيا، حيث شارك نصف مليون في يوم واحد، من معلمين وأساتذة جامعات ومسؤولين في نظام أمني للمنازل والشركات وسائقي قطارات، بواقع 7 نقابات، وهو الإضراب الأكبر في بريطانيا منذ 10 سنوات».