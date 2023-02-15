تحرير 331 محضرا لمنشآت غذائية مخالفة في المنيا

واصلت مديرية الصحة بالمنيا، الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، تنفيذا ًلتكليفات اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية، لضمان وصول غذاء آمن، وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

حملات رقابية علي المنشآت الغذائية

من جانبه، قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الادارة العامة للطب الوقائي «إدارة مراقبة الأغذية»، مرت على 623 منشأة غذائية، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وذلك خلال حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، على مدار شهر؛ إذ أسفرت الحملات عن تحرير 331 محضرا للمخالفات المضبوطة، وتنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة، وعدم وجود شهادات صحية، ومحاضر أخرى، وضبط 9 منشآت تعمل بدون ترخيص، وجرى مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.

سحب عينات مواد غذائية لتحليلها

وأوضح الدكتور علي قاسم، مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، أنه جرى سحب 522 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل، لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك، بالإضافة إلى إعدام 877 كيلو أغذية مختلفة، و50 لتر مواد سائلة، لوجود تغير في الخواص الطبيعية، وجرى ضبط 2000 لتر حليب طازج لوجود تغير في الخواص الطبيعية، إلى جانب استخراج 1455 شهادة صحية.