القبض على المتهم بقتل سائق في المنيا.. ألقى جثته بمجرى مائي

تمكن رجال الشرطة من القبض على المتهم بقتل أحد الأشخاص بالمنيا، وتم اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وفق بيان وزارة الداخلية.

تفاصيل جريمة قتل سائق في المنيا

ووفق بيان وزارة الداخلية، فورد بلاغا إلى مركز شرطة مغاغة بمديرية أمن المنيا، من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز يفيد غياب نجله «سائق دراجة نارية» عن مسكنهما، وفي وقت لاحق تبلغ بالعثور على جثة المذكور بمجرى مائي بدائرة المركز وبسؤال والد المتغيب تعرف على الجثة وقرر أنها لنجله.

القبض على مرتكب الواقعة

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأضاف أنه قام بالاتصال هاتفياً بالمجنى عليه لسابقة معرفته به وتقابل معه واستقل الدراجة النارية خلفه وطلب منه توصيله إلى منزله وحال وصولهما لمنطقة زراعية، قام بكتم أنفاس المجنى عليه ثم استولى على هاتفه المحمول ودراجته النارية وألقى الجثة بالمجرى المائي وقام بإلقاء الهاتف المحمول بمكان لتجميع القمامة لعدم تمكنه من التصرف فيه بالبيع.

ووفق البيان، فإن المتهم أرشد عن الدراجة النارية المستولى عليها لدى أحد الأشخاص «عميل حسن النية»، كما أرشد عن المبلغ المالي المتبقي من حصيلة بيعه للدراجة النارية المستولى عليها، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.