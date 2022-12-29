«ستر ودفا» تعيد إعمار 434 منزلا لأسر أولى بالرعاية في 17 قرية بالغربية

تواصل مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الغربية، بالتعاون مع جمعية الأورمان، حملة «ستر ودفا»، والتي تستهدف إعادة إعمار المنازل المتهالكة من تسقيف المنازل وتركيب أبواب وشبابيك للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية في محافظة الغربية لمجابهة فصل الشتاء، في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأكد أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذاً لمبادرة «حياة كريمة»، لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.

إعمار 434 منزل فى 17 قرية

من جانبه، ذكر اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموي، أن الجمعية بدأت في إعادة إعمار المنازل المتهالكة وتعريش الأسقف منذ سنوات بمحافظة الغربية، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة.

وذكر، أن الجمعية أعادت إعمار 32 ألف منزل ضمن مشروع «اكفل قرية فقيرة»، وتعريش أسقف 20186 منزلا بجميع محافظات الجمهورية المختلفة، وفى محافظة الغربية تم إعادة إعمار 434 منزلا فى 17 قرية .

وأوضح «شعبان»، أنه من خلال «ستر ودفا» يمكن للمتبرعين أن يشاركوا في تركيب سقف وأبواب وشبابيك بمبلغ 4950 جنيها، أو مبلغ 280 جنيها على أقساط ممتدة لمدة 18شهر، أو المشاركة بالسهم مرة واحده بمبلغ 250 جنيها، وذلك ليستطيع الجميع المساهمه في دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من المستفيدين.