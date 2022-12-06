إطلاق حملة «ستر ودفا» لتوزيع البطاطين على غير القادرين في الدقهلية

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، اليوم، بالتعاون مع جمعية الأورمان، حملة «ستر ودفا»، التي تستهدف توزيع الآلاف من الألحفة والبطاطين على غير القادرين بقرى ونجوع ومراكز محافظة الدقهلية لمجابهة فصل الشتاء في اطار جهود التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى.

يأتي ذلك في اطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الدقهلية، من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية

وأكد الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، في بيان صحفي، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

توزيع بطاطين الشتاء من خلال الأورمان

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن توزيع بطاطين الشتاء هذا العام على غير القادرين في القرى والنجوع بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان في الدقهلية بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأوضح «شعبان»، أنه من خلال «ستر ودفا» يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع لسهم ستر ودفا بمبلغ 250 جنيها، أوالمشاركة في توفير 3 بطاطين بتكلفة 300 جنيه، أو 2 بطانية ولحاف ب 375 جنيها، أو توفير 2 بطانية و2 لحاف بـ550 جنيها، وذلك ليستطيع الجميع المساهمه في دعم الاسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من المستفيدين.