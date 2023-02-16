حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، تفاصيل حظك اليوم الأربعاء الموافق 15 فبراير لمواليد الاثنى عشر برجا، وساقت بعض التحذيرات لمواليد البعض منهم.

وفيما يلي، تفاصيل حظك اليوم الخميس الموافق 16 فبراير، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 16-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وعليك اليوم أن تعتمد اللباقة والإقناع في عرض آرائك.

حظك اليوم برج الحمل 16-2-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يجعل مولود برج الحمل يميل للعصبية.. لا تدع تفاصيل تافهة تسبب لك الإحباط.

حظك اليوم برج الثور 16-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ وقد يجعلك ذلك موفقا في المال والأعمال.

حظك اليوم برج الثور 16-2-2023 على الصعيد العاطفي

الفلك يدفعك اليوم للمشاركة والتعاطف وتقاسم الأفراح أو الآلام مع الأحباب والأصدقاء.

حظك اليوم برج الجوزاء 16-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات والوقت مناسب للتطور والتغيير والقيام بخيارات مهمة.

حظك اليوم برج الجوزاء 16-2-2023 على الصعيد العاطفي

اليوم تتحرر من الضغوط وتمدك الأفلاك بروح تفاؤل وترى الأمور من جانبها الإيجابي ويعدك ذلك بالسعادة.

حظك اليوم برج السرطان 16-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تحذر التسرع في توقيع العقود والأوراق وكن ملتزما.

حظك اليوم برج السرطان 16-2-2023 على الصعيد العاطفي

اليوم يطالبك الفلك بالصبر في علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك.

حظك اليوم برج الأسد 16-2-2023 على الصعيد العاطفي

حاول أن تكون أكثر تسامحا ومرونة مع الطرف الآخر.

حظك اليوم برج الأسد 16-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة والعمل، ويمدك ذلك بالطاقة والنشاط والوقت مثالي للإنجاز.

حظك اليوم برج العذراء 16-2-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر بمنزل الحب يمنحك اليوم سحرا وطاقة عاطفية.. يدفعك ذلك للاقتراب ممن تحب، وتبعث الحماس فيمن حولك.

حظك اليوم برج العذراء 16-2-2023 على الصعيد المهني

تتمتع اليوم بطاقة أخاذة، ويعدك ذلك ببداية صفحة جديدة أو تتخذ اتجاها جديدا تحلم به.

حظك اليوم برج الميزان 16-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك مما يجعلك تميل للعصبية وعليك أن تتفادى مصادر الإزعاج في نطاق العمل والعائلة.

حظك اليوم برج الميزان 16-2-2023 على الصعيد العاطفي

إذا شعرت بالتوتر فلا تتردد في طلب المساعدة ممن تثق بهم.

حظك اليوم برج العقرب 16-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك باللباقة والدبلوماسية ويؤكد على نضجك وفصاحتك.

حظك اليوم برج العقرب 16-2-2023 على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تؤثر بلطف فيمن تحب، فقط عليك أن تجتهد لتحقق ذلك.

حظك اليوم برج القوس 16-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تحسن تنظيم نفقاتك وأن تتصرف بحكمة وحذر لتحقق فائدة.

حظك اليوم برج القوس 16-2-2023 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد بمنزل العلاقات يمنحانك نشاطا وطاقة وإشراقا، والوقت مناسب للاهتمام بمشاكل عالقة، فقط اعتمد اللباقة.

حظك اليوم برج الجدي 16-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في برجك يدعمك وتعبر عن رغباتك وما تنتظره بلباقة وتكسب التقدير.

حظك اليوم برج الجدي 16-2-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تدفعك نحو الاهتمام بمظهرك وتبدو متألقا.

حظك اليوم برج الدلو 16-2-2023 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تهتم بصحتك وتستمع فقط لنصائح الموثوق بهم، ولا تتسرع اليوم في قراراتك ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الدلو 16-2-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر وليس في صالحك اليوم أن تتجه للأضواء والظهور.

حظك اليوم برج الحوت 16-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يدعم اليوم علاقاتك المهنية والاجتماعية.

حظك اليوم برج الحوت 16-2-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك.. تبدو ودودا وقد تضع برنامجا يجمعك بمن تحب وتسعد بتواجدك معه.