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عاجل.. انخفاض أسعار الذهب للمرة الثانية خلال ساعات

كتب:

مارينا رؤوف
02:17 م | الأربعاء 15 فبراير 2023
الذهب

الذهب

انخفضت أسعار جرام الذهب عيار 21 للمرة الثانية اليوم بقيمة 3 جنيهات، وكان الانخفاض الأول بقيمة 10 جنيهات، بحسب تقارير مؤسسات تداول الذهب والبورصات وشعبة الذهب العامة للغرف التجارية، التي أوضحت أنّ عيار 21 سجّل نحو 1697 جنيها الآن.

وأوضح تقرير الأسعار، عبر موقع شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية الرسمي، أنّ جرام الذهب عيار 24 سجل 1939.4 جنيه، وعيار 18 نحو 1454.5 جنيه، وعيار 14 نحو 1134.5 جنيه للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وأشار بيان تقرير الأسعار على موقع شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية الرسمي، إلى أنّ سعر الجنيه الذهب بلغ 13 ألفًا و576 جنيه، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1836 دولارًا للأوقية.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.