استقرار أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم.. عيار 21 يسجل 1700 جنيه

مع تبادل الهدايا في عيد الحب يهتم الناس بسعر المعدن الأصفر ويحرصون على شراء الذهب لإهدائه لأحبائهم، واستقرت الأسعار في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير.

وفي السطور التالية، نعرض أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم وفق موقع «جولد برايس» الخاص بأسعار المعادن.

أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم

وجاءت اسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 1943 جنيهًا للبيع و1954 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مصر اليوم نحو 1700 جنيه للبيع، و1710 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم نحو 1457 جنيهًا للبيع، و1466 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب الذي يقبل على شرائه للإدخار الكثيرين، نحو 13.600 جنيه للبيع، بينما جاء ليسجل 13.680 للشراء.

سعر كيلو الذهب

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم 1.942.857 جنيه للبيع، فيما سجل قيمة 1.954.286 للشراء.

أسعار الذهب في سوق المال

وبلغت أسعار الذهب اليوم في مصر بمناسبة عيد الحب في سوق المال كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 1.373 جنيه، مقابل 44.86 دولار.

وجاء سعر جرام الذهب 21 ليسجل 1.602 جنيه، مقابل 52.34 دولار.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1.830 جنيه، مقابل 59.82 دولار.