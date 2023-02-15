توقعات أمريكية بانخفاض إنتاج القطن عالميا في 2023

توقعت وزارة الزراعة الأمريكية أن ينخفض الإنتاج العالمي من القطن 1.0 مليون بالة إلى 114.4 مليون بالة في 2023، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الإنتاج في دول من بينها الهند.

انخفاض الاستهلاك العالمي في فبراير

أحدث تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية «القطن: الأسواق العالمية والتجارة» توقع انخفاض الاستهلاك في فبراير بشكل طفيف عن الشهر السابق، مشيراً إلى أن ذلك يأتي لأسباب تتعلق بتراجع استهلاك بنجلاديش ومصر وإندونيسيا وباكستان.

الإنتاج الأمريكي كما هو دون تغيير

تظهر الميزانية العمومية للولايات المتحدة مستويات الإنتاج والصادرات دون تغيير عند 14.6 و 12.0 مليون بالة على الترتيب ذاته، ومن المتوقع أن يظل متوسط السعر المتوقع في الولايات المتحدة دون تغيير عند 83 سنتًا للرطل.

تقلبات سعر القطن في بورصة إنتركونتيننتال

تباينت أسعار القطن العالمية منذ الشهر الماضي في بورصة إنتركونتيننتال، وكانت محدودة النطاق حيث أثرت العوامل الإيجابية والسلبية على الأسعار، بحسب تقرير وزارة الزراعة الأمريكية.