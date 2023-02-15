متى تستحق الأخت معاش شقيقها المتوفى؟.. التأمينات توضح

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه بعد وفاة صاحب المعاش أو المؤمن عليه، يصبح للمستحقين عنه حق تقاضي معاشه وفقا للشروط التي حددها القانون، موضحة على الموقع الرسمي لها أنه يقصد بالمستحقين «الأرملة، الأبناء وكذلك البنات، الأخوة والأخوات، والوالدين».

يشترط ألا تكون متزوجة

وأشارت الهيئة إلى أنه يشترط لاستحقاق الأخت لمعاش أخيها المؤمن عليه المتوفى أو صاحب المعاش المتوفى ألا تكون متزوجة، إضافة إلى شروط الإعالة وهي ‌ألا يكون أي من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه في المعاش.

شروط حصول الأخت على معاش أخيها المتوفى

وأضافت التأمينات أنه يشترط لحصول الأخت على معاش أخيها ألا يكون لها دخل من أي مصدر يعادل قيمة نصيبها في المعاش أو يزيد عليه، كما يشترط القانون ألا يكون للأخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جميعا من أي مصدر يعادل قيمة معاش أخيها المؤمن عليه المتوفى أو صاحب المعاش المتوفى أو يزيد على المعاش، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير.