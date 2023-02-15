الأوراق المطلوبة لشغل وظيفة معلم مساعد في جنوب سيناء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، عبر الصفحة الرسمية لها عىي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بدء تلقي إجراءات قبول أوراق المعلمين، الذين اجتازوا اختبارات شغل وظيفة معلم مساعد بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمسابقة (30) ألف معلم مساعد للعام 2022.

استلام اوراق التعيين

وبلغ عدد المقبولين بتعليم جنوب سيناء لشغل وظيفة معلم مساعد فصل، 66 مرشحا و69 معلم مساعد رياض أطفال، وحددت المديرية الجهة المختصة بتسلم مسوغات تعيين وظيفة معلم مساعد، بإدارة التنسيق الابتدائي بمديرية التربية والتعليم، الدور الثاني، وذلك وفقا للمادة 45 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وجاءت المسوغات المطلوبة.

مسوغات التعيين المطلوبة

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء أوراق ومسوغات التعيينات المطلوبة وهي:

１- بطاقة الرقم القومي وجهين أو جواز السفر (سارية) بعد الإطلاع على الأصل.

２- صحيفة الحالة الجنائية موجهة للمديرية.

３- قرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية، واجتياز المرشح للكشف الطبي وتحليل المخدرات.

４- شهادة ميلاد مميكنة.

５- أصل المؤهل الدراسي.

６- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها (للذكور ).

７- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها (للإناث).

８- إقرار الحالة الاجتماعية والذمة المالية.

９- عدد 6 صور شخصية.

10- عدد 5 ملفات ورقية.

11- عدد ملف تعيين بأي مكتبة.

وأكدت المديرية أنّ تسليم الأوراق المطلوبة للتنسيق الابتدائي بالمديرية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ الإعلان اليوم 14فبراير 2023 .