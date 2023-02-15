الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة وتعلن موعد ارتفاع درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، عن توقعات طقس 72 ساعة مقبلة، إذ إنه من المتوقع أن يسود غدا الخميس طقس بارد صباحا، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وتتراكم الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وخليج السويس على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعن طقس يوم الجمعة أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية، ويكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة الخميس 16 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 17 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 16 والصغرى 09.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 18 والصغرى 05.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 08.

درجات الحرارة الجمعة 17 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 18 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 17 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 20 والصغرى 06.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 10.

درجات الحرارة السبت 18 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 19 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 18 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 21 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 11.