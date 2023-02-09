غلق مطعم شهير وكافيه بمدينة نصر

شن حي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة، بقيادة اللواء أحمد جودة، حملة لمتابعة تراخيص المحلات والمطاعم، وتنفيذ القانون على المخالفين وإزالة الإشغالات، أسفرت الحملة بشأن مخالفات المحلات التجارية، عن غلق وتشميع محل فطاطري وفرع مطعم شهير، وكافيه مخالف بعمارات الشرق للتأمين، بسبب إدارتها بدون ترخيص.

الاستجابة لشكاوى المواطنين

كما أغلق حي شرق مدينة نصر، في إطار الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين الواردة على بوابة الشكاوى الحكومية، وشمع مقهى بعمارات الشرق للتأمين بسبب العمل دون ترخيص.

تفعيل مبادرة المواطن أولا

وفى إطار فعاليات مبادرة المواطن أولا بنطاق حي شرق مدينة نصر، التي تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مدعمة وتنافسية، تفقد رئيس حي شرق مدينة نصر، منافذ بيع السلع الغذائية التموينية المدعمة، تحت شعار (المواطن أولا) بنطاق الحي لمراقبة الاسعار وجودة المنتج، ومدى إقبال المواطنين على هذه المنافذ، وتوفير السلع الغذائية بالسعر المناسب بأقل من أسعار السوق.