غلق وتشميع مطعم مشويات شهير بحدائق الأهرام.. يستخدم لحوما فاسدة

انطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشن حملات على المطاعم والأسواق والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين، شنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام، وإدارات البيئة والطب البيطري والتموين ومراقبة الصحة والتغذية، حملات مكبرة على المطاعم والماركت والأسواق بحدائق الأهرام، لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مطعم مشويات بقطاع هضبة الأهرام في المنطقة 273 ن، غير مرخص، ومخالف للاشتراطات البيئية والصحية، إلى جانب ضبط لحوم مفرومة وكفتة غير صالحة للاستخدام الآدمي به، وذلك فور تلقي شكوى المواطنين من المطعم المشار إليه، وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

جاءت الحملات بمتابعة تيسير عبدالفتاح رئيس حي الهرم وتوفيق جمال رئيس قطاع هضبة الأهرام.

وتأتى الحملات انطلاقا من دور المحافظة الرقابي للتأكد من سلامة المنتجات وللتصدي لمحاولات الغش والتدليس.