جامعة السويس تُطلق مسابقة لتطوير الهوية الثقافية والبصرية

أعلنت جامعة السويس، عن إطلاق مسابقة بعنوان «مشروع الهوية البصرية لمحافظة السويس»، وتحدي للمبدعين في مجال الفنون التشكيلية، لتكوير الهوية الثقافة، وقال بيان صادر عن جامعة السويس، إن المشروع يهدف إلى وضع هوية بصرية لمختلف المحافظات المصرية على الخريطة العالمية بشكل متطور يواكب الحداثة العالمية.

وقال بيان جامعة السويس، إن إطلاق المشروع فى السويس، نظرا لما تمثله مدينة السويس من أهمية استراتيجية لموقعها الجغرافي كبوابة مصر الشرقية وتميز تاريخها، بالأحداث المتنوعة، تاريخية وبطولية ووطنية منذ فجر التاريخ.

مقومات الأعمال التي تقدم للمسابقة ابداعية غير نمطية

وأوضح البيان أن مسابقة تطوير الهوية البصرية والثقافية، تقوم على الابتكار والإبداع والتفرد والبعد عن النمطية والعمل يعبر عن مؤثرات ثقافة المكان فى الشخصية القومية والاجتماعية، وأن يكون العمل مستمد من التاريخ الحضاري برؤية معاصرة، ومراعاة تحقق فلسفة الجمال للمكان والزمان ومراعة ثقافة جماليات العمارة لمحافظة السويس بخصوص الأعمال التي سوف تنفذ.

مجالات المسابقة الثقافية لتطوير الهوية البصرية

وذكر البيان أن المجالات التي تتضمنها الموضوعات المشاركة تشمل الآتية:.

- تصميم شعار «لوجو»، يُعبر عن الهوية البصرية لمحافظة السويس مستخدما كلمة السويس بشكل فني مبتكر.

- مجال التصميم والتصوير ( لوحات جدارية ) عن معالم المحافظة والأحداث التاريخية والأماكن الأثرية والحرف التراثية والشعبية و الشخصيات التاريخية الهامة

- مجال النحت، تصميم وتنفيذ نموذج لتماثيل ميدانية مستلهمة من تاريخ السويس

- تنفيذ أعمال في مجال التصوير الفوتوغرافي لاختيار أفضل اللقطات الفنية التي توثق وتبرز وتظهر أهم معالم المحافظة.

وعلى هامش المسابقة وحرصا على نشر ثقافة الهوية البصرية لمحافظة السويس والوقوف على مدى انتشار هذا المفهوم يرجى من طلاب الجامعة ملء الاستبيان التالي

https://forms.gle/tTSFWaXXV63jqQFw9

وأشار البيان أنه لابد من مراعاة أن تعبر الصورة عن المباني المميزة من الناحية البصرية، يجب أن تكون الصورة حديثة (يتم استبعاد الصور المأخوذه من الانترنت )، كتابة نبذه عن نوع الكاميرا ووقت التصوير ، أن يكون العمل إبداعيا ولم يتم الاشتراك به في مسابقات أخرى، طباعة العمل في مساحة لاتقل عن 50 سم × 35 سم مع الإخراج.

و تقدم الأعمال في موعد غايته منتصف مارس 2023 إلى قسم التربية الفنية بكلية التربية جامعة السويس