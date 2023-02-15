رئيس «الأسقفية» يفتتح سينودس الإسكندرية لعام 2023 

افتتح الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية اليوم سينودس الإقليم لعام 2023 وهو الأول للإقليم منذ تدشينه عام 2020، بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك والمستمر لمدة ثلاثة أيام.

بدأ اليوم بصلوات القداس الإلهي من المطران المساعد أنطوني بول باللغة الإنجليزية، والذي تضمن قراءات من الكتاب المقدس، بالإضافة للشركة المقدسة.

وقال رئيس الأساقفة في عظته: «كانت الكنيسة الأولى كنيسة حية وصحية بسبب تكريس حياتهم لتعاليم المسيح وأوامره والكتاب المقدس والشركة بعضهم مع بعض ومع الله، بالإضافة للصلاة وكسر الخبز، متسائلا: ماذا إن كنا نكرس حياتنا الآن لتلك المبادئ الأساسية مؤكدا أن الكنيسة تعاني عندما تتوقف عن سماع كلمة الله وإنها تفتقد للصلاة بحرارة كالكنيسة الأولى».

واستعرض رئيس الأساقفة في الجلسة الأولى تقارير الأعوام الماضية من إقليم الإسكندرية من إيبارشيات القرن الإفريقي وشمال إفريقيا وجامبيلا والسينودس المحلي، كما قدم عرضًا عن المؤسسات المجتمعية التابعة للكنيسة وأخبارها وإنجازاتها، وتبعته جلسات لمناقشة رؤية للسينودس ومقترحات لمستقبل للإقليم.

كما قدم الأرشيدياكون عماد باسيليوس والذي شغل منصب سكرتير السنودس في العامين السابقين تقرير عن مهامه وما حققه، حيث تم انتخابه مجددًا ليشغل نفس المنصب للدورة الجديدة على مدار العامين القادمين.