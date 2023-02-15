أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم.. عيار 21 بـ1695 جنيها

كشف نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق، عن سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم في محلات الصاغة وأسواق المال.

سعر الذهب اليوم

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم، كما يلي.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضح سكرتير شعبة الذهب السابق، سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب اليوم، حيث سجل الجرام عيار 21 نحو 1685 جنيه للبيع و1695 جنيهات للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 نحو 1926 جنيهًا للبيع، و1937 جنيهًا للشراء، فيما وصل عيار 22 إلى 1765 جنيها للبيع، و1776 جنيهًا للشراء، وعيار 18 سعر 1444 جنيهًا للبيع، و1453 جنيهًا للشراء، وسجل عيار 14 سعر 1123 جنيهًا للبيع، و1130 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر عيار الذهب عيار 12 نحو 963 جنيهًا للبيع، و969 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وأشار «نجيب» إلى أنّ سعر الجنيه الذهب سجل 13480 جنيهًا للبيع، و13560 جنيهًا للشراء، فيما سجل سعر الأونصة 59890 جنيهًا للبيع، و60245 جنيهًا للشراء، وبلغ سعر كيلو الذهب 1.925.714 جنيهًا للبيع، و1.937.143 جنيهًا للشراء.

متوسط أسعار الذهب بأسواق المال

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم، بأسواق المال كما يلي:

- عيار 24 وصل إلى 59.02 دولار أمريكي بما يعادل 1803 جنيهًا.

- عيار 22 وصل إلى 54.10 دولار أمريكي، أي نحو 1653 جنيهًا.

- عيار 21 وصل إلى 51.64 دولار أمريكي، أي نحو 1578 جنيهًا.

- عيار 18 وصل إلى 44.26 دولار أمريكي، بما يعادل 1352 جنيهًا.

- عيار 14 وصل لسعر 34.43 دولار أمريكي، أي نحو 1052 جنيهًا.

- عيار 12 وصل لسعر 29.51 دولار أمريكي، بما يعادل 901.60 جنيه.

- عيار 9 وصل لسعر 22.13 دولار أمريكي، بما يعادل 676.20 جنيه.

- أسعار أوقية الذهب سجلت 1,835 دولار أمريكي، أي نحو 56.079 جنيهات.

- أسعار الجنيه الذهب وصلت لـ413.12 دولار أمريكي، أي نحو 12.623 جنيهًا.

- أسعار كيلو الذهب وصلت لـ59.016 دولارًا أمريكيًا، أي نحو مليون و803 ألفًا و195 جنيها.