محمد فؤاد يعلن وصوله إلى ألمانيا لإحياء حفل غنائي في برلين

أعلن الفنان محمد فؤاد، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، وصوله إلى ألمانيا، لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة المقبل في برلين.

وقال محمد فؤاد خلال فيديو نشره علي صفحتة فور وصوله مهرجان برلين: «إن شاء الله في برلين هنفرحهم، وصول ألمانيا بحمد الله لإحياء حفل برلين الجمعه 17 فبراير».

حفلات محمد فؤاد

أحيا الفنان محمد فؤاد في 13 فبراير في العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن احتفالات عيد الحب وقدم خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة، أبرزها/«فاكرك ياناسيني، كامننا، الحب الحقيقي» وغيرها، ورفع الحفل شعار كامل العدد حيث نفذت تذاكر الحفل قبل أيام من انطلاقه.

كما شارك مؤخرا في حفل مركز راشد لذوي الهمم، الذي عقد حفلته في دار الأوبرا المصرية، وأشاد بما يقدمه المركز للأطفال.