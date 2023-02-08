الاتحاد الأوروبي يعتزم استضافة مؤتمر لجمع مساعدات دولية لتركيا وسوريا

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أنه يعتزم استضافة مؤتمر للمناحين لجمع مساعدات دولية للمتضررين من زلزال تركيا وسوريا، وذلك خلال بداية مارس المقبل في بروكسل، وفقا لشبكة «بي بي سي».

مؤتمر لجمع مساعدات دولية لتركيا وسوريا في بروكسل

من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، اليوم، إن الاتحاد الأوروبي سيستضيف مؤتمر للمانحين مطلع مارس المقبل في بروكسل، لجمع مساعدات دولية لسوريا وتركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضربهما، الاثنين الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت عدة دول ومنظمات دولية عن تقديم مساعدات مالية وإنسانية عاجلة، من أجل دعم جهود الإغاثة والإنقاذ في تركيا وسوريا، بسبب الزلزال العنيف الذي ضرب البلدين، أمس الأول الاثنين، وتسبب في مصرع وإصابة وتشريد الآلاف، وانهيار العديد من المباني والمنازل، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» عربية.

ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا

ومنذ قليل، أفادت قناة العربية السعودية الإخبارية، في نبأ عاجل، أن الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا، فجر أمس الأول الاثنين، أسفر عن مقتل أكثر من 12000 شخص، وإصابة أكثر من 55000 آخرين في البلدين حتى الآن.