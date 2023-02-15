طريقة تقسيط فواتير الكهرباء المتراكمة 2023.. اعرف الخطوات

تتراكم فواتير الكهرباء في كثير من الأحيان على بعض المواطنين المؤجلين عمليات دفعها شهرًا تلو الآخر، ما يعرضهم لعقوبات تصل إلى قطع الخدمة أو رفع العداد من قبل الوزارة، ويتساءلون في هذا التوقيت عن خطوات تقسيط فواتير الكهرباء المتراكمة 2023.

تجيب «الوطن»، في خطوات مبسطة عن تساؤل المواطنين حول، خطوات تقسيط فواتير الكهرباء المتراكمة 2023، استمراراً للخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، خلال السطور الآتية وفق موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة .

خطوات تقسيط فواتير الكهرباء المتراكمة 2023

ويمكن تقسيط فواتير الكهرباء المتراكمة 2023، من خلال، حضور صاحب العداد الراغب في تقسيط فواتير الكهرباء المتراكمة، أو من ينوب عنه بتوكيل عام، إلى أقرب فرع للشركة، ويحضر معه المستندات التالية:

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد من عداد الكهرباء، وآخر فاتورة مدفوعة.

- نموذج طلب تقسيط للمديونية يجرى استيفاؤه من الشركة، ويقوم صاحب العداد بملء البيانات الموجودة بداخله وتقديمه.

- الذهاب إلى إدارة أو هندسة الكهرباء التابع لها محل السكن، ثم الذهاب للموظف المختص وطلب الحصول على نموذج تقسيط الفواتير، ويتم تسليم آخر فاتورة سددها.

- حال عدم إصدار أي فواتير، فسوف يطلب منك الموظف المختص تقديم صورة لقيمة القراءة الحالية لعداد الكهرباء، ومقارنتها بآخر قراءة.

- تقوم الإدارة بارسال موظفا لمعاينة عداد الكهرباء للتأكد من سلامة وصحة القراءة، وإصدار الفواتير السابقة.

- في النهاية، بعد اصدار الفواتير المتراكمة الخاصة بالكهرباء، سُيطلب من المشترك أن يدفع قيمة أخر فاتورة بالإضافة إلى 25 % من قيمة الفواتير المتراكمة، ويتم تقسيط باقي المبلغ حسب قدرة العميل، وإذا توقف عن السداد لمدة 3 أشهر متتالية، يكون لمسؤولي الكهرباء الحق في رفع العداد وفصل التيار عن صاحب العقار.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر فبراير 2023

وتأتي، خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر فبراير 2023، كالآتي:

- يجب التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء من هنا.

- اختيار زر «خدمات»، ومن ثم الضغط على أيقونة «الاستعلام عن الفواتير».

- اختيار القطاع أو المحافظة التابع لها لدي شركات الكهرباء.

- على سبيل المثال، إذا كُنت تتبع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تقوم باختيارها، ومن ثم يُفتح لك صفحة جديدة، لتقوم باختيار «الاستعلام عن فواتير الكهرباء».

- بعد ذلك، تظهر لك نافذة جديدة تُطالبك بادخال رقم المشترك «كود السداد»، وتضغط بعدها على زر «استعلام».

- هناك بعض شركات الكهرباء تطُالبك أيضاً بادخال «الرقم الآلي» ويكون مدوناً في منتصف فواتير الكهرباء، والبعض الآخر يطالبك بادخال «المنطقة - اليومية - الحساب - الفرعي»، حتي تستطيع الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر فبراير 2023.