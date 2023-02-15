السجن المؤبد لمتهمين قتلا شقيقين ببورسعيد بهدف سرقتهما

أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم حكمها بالمؤبد لمتهمان قتلا شقيقين بهدف سرقة ملابس كانا ينقلاها مع آخرين.

كانت محكمة بورسعيد الجنائية انعقدت برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض وعمر أحمد فتحي وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة، بمعاقبة، أحمد عبد العال فرج، وأحمد أحمد إبراهيم النجار، بالسجن المؤبد، لقتلهما شقيقين بسلاح ناري كما أمرت المحكمة بمصادرة السلاح الناري والذخائر المضبوطة، والزمتهما المصاريف الجنائية.

تهمة القتل العمد

حيث وجهت النيابة العامة يوم 2 يناير 2020، الاتهام لأحمد عبد العال فرح، وأحمد أحمد إبراهيم النجار تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليهما طط أيمن إبراهيم العجمي العاصي وسمير إبراهيم العجمي العاصي عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على قتل المجني عليهما الشقيقين لسرقتهما، وأنهما أعدا لهذا الغرض أسلحة نارية قاتلة، وهي عبارة عن بنادق آلية، وذلك بمنطقة البشتيل ببحيرة المنزلة، حيث أمطروهما بوابل من الرصاص.

كما أن المتهمان شرعا بقتل المجني عليهم محمد إبراهيم السيد الزعر، والسيد إبراهيم العجمي العاصي، وعبد وعبد المنعم محمد هلهول، ومحمد أحمد إبراهيم العجمي العاصي، وحسن نصر محمد هلهول، عمدا مع سبق الإصرار وأطلقا صوبهم الطلقات النارية، وسرقوا المنقولات الخاصة بهم .

شهود الواقعة

وتبين للنيابة العامة من شهود الواقعة بأنه حال قيامهم بنقل بضائع عبارة عن ملابس من مدينة بورسعيد إلى مدينة المطرية عن طريق بحيرة المنزلة بقاربين، فوجئوا بالمتهمين مستقلين قاربا بالبحيرة وأطلقا النيران عليهم في الهواء، وأثاروا الرعب فيهم وسرقوا ما معهم، وأثناء محاولة هروب شهود الواقعة مع الشقيقين المجني عليهم بقاربهم أطلق المتهمين أعيرة نارية صوبهم فأصابوا الشقيقين وتوفيا في الحال.

تقرير الطب الشرعي

وأظهر تقرير الطب الشرعي وجود إصابات نارية حيوية حديثة العهد على هيئة فتحات دخول لمقذوف عيار ناري من النوع المفرد، وبعد استخراجه تبين أنه مقذوف لعيار ناري إلي عيار 39 مللي أطلق من مسافه قريبة، وتسبب في وفاة الشقيقين.